Zanger Gert Timmerman: Pur-schuim heeft mij gedood

OVERDINKEL/EEXT - Hij is gedood door pur-schuim. Dat is de stellige overtuiging van wijlen zanger Gert Timmerman. In de documentaire ‘Gert en Babs’ worden de vermeende risico’s van dit isolatiemateriaal belicht. De docu is op zijn verzoek gemaakt en wordt zondag uitgezonden. Hij overleed zaterdag 28 oktober op 82-jarige leeftijd.