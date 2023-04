Zanger Rob de Nijs opgenomen in het ziekenhuis

Column Geef mij maar het volle leven tussen de wachtenden bij de kassa

In de supermarkt sta je in de rij voor de kassa veel meer in het volle leven dan wanneer je contactgestoord bij de zelfscanner in de weer bent. Daar kan trouwens een medewerker naar je toe komen om in je net ingepakte tas twaalf (!) producten te controleren en daarna: ‘Allemaal in orde, meneer. Nog een hele fijne dag.’