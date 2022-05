Ze zijn 96 jaar, 102 zelfs, en nog steeds krasse helden: in het kielzog van Britse veteranen die reis naar Nederland maakten

Een reis met Harry Rawlins (96) is als een reis met zoveel hoogbejaarde mensen. Zijn gehoor is slecht. Aangetast in de Tweede Wereldoorlog. Met hem spreken in een drukke omgeving gaat amper. Hij is slecht ter been. Met een rollator schuifelt hij van huis naar de taxi, van de taxi naar de boot en van de boot weer terug in de taxi. Het gezicht met de diepe groeven die zijn hoge leeftijd verraden, laat hij zo nu en dan hangen op de borst.