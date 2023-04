Ze zou eindelijk moeder worden, maar toen werd ze aangereden door Patrick: ‘Ik zag opeens twee koplampen’

Wietgeur uit Duitse auto leidt naar zak geld met 25.000 euro in prullenbak

Drie mannen uit Duitsland zijn eerder deze week gearresteerd bij een tankstation aan de A12 in Babberich. De mannen, in de leeftijden van 20 tot en met 26 jaar, waren in het bezit van een mes en worden verdacht van het witwassen van meerdere duizenden euro’s.