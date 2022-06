Zedendelinquent moet bepaalde wijken in Nijmegen en Wijchen vermijden, maar krijgt geen dwangverpleging meer

Henri (72) zoekt de keurig nette wielrenner die hem van zijn scooter reed

EINDHOVEN - Een A4'tje met een wat beteuterde Henri van Raaij (72) prijkt op een boom aan de Tweelingenlaan in Eindhoven. Zijn hand in het gips en de arm in een mitella. De Eindhovenaar is op zoek naar de man die hem daar per ongeluk van zijn scooter reed. ‘Ik wil kijken of er iets te regelen is met de verzekering’.

13:24