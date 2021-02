Zeearend uit Biesbosch dood door botsing met Duitse windturbine

Tachtiger rijdt 191 kilometer per uur om vaccinatie te halen

6:31 In het Franse departement Bas-Rhin is gisteren een 88-jarige man geflitst, terwijl hij met 191 kilometer per uur over de weg scheurde. De man verdedigde zijn rijstijl met het argument dat hij te laat was voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus.