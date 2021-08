Zeer gewelddadige groep teistert Zeeuwse kust: twee mannen met botbreuken in gezicht in ziekenhuis

De afgelopen week hebben zich zeker vier ernstige geweldsincidenten voorgedaan in Zeeland, waarbij slachtoffers steeds vanuit het niets leken aangevallen te worden. De mishandelingen vonden plaats in Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke.

Uit het niets zwaar mishandeld

Het meest ernstige incident, zoals de politie het omschrijft, vond afgelopen nacht plaats. Rond 00.45 uur werden twee 21-jarige mannen uit Breda op een camping in Burgh-Haamstede in elkaar geslagen.

Het lijkt erop dat de daders toesloegen zonder enige aanleiding. ,,Of er daadwerkelijk niets aan voorafging, is onderdeel van het onderzoek”, aldus een politiewoordvoerder van Zeeland-West-Brabant.

Eerdere incidenten

Het eerste incident gebeurde afgelopen zaterdag in de buurt van een strandpaviljoen De Wijde Blik bij Scharendijke. Een 19-jarige jongeman uit die plaats werd uit het niets geslagen. Op 4 augustus was het twee keer raak. Een eveneens 19-jarige jongeman uit Renesse werd door een groep van zeker zes jongens in elkaar geschopt. Het slachtoffer liep diverse verwondingen aan zijn hoofd op.

Aan de Brouwersdam in Renesse werd woensdagmorgen een 17-jarige jongen uit het Duitse Ratingen van zijn fiets beroofd. Toen de Duitser dacht dat de dader een mes wilde pakken, rende hij weg. Het duo ging er daarna op de fiets vandoor. De politie vermoedt dat dit duo ook betrokken is geweest bij de anderen geweldsincidenten.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar deze reeks incidenten en heeft in ieder geval een vermoeden van de identiteiten van de verdachten van het meest recente incident op de camping. De politie vermoedt dat de afgelopen week nog meer geweldsincidenten hebben plaatsgevonden, die nog niet bekend zijn. Ook is de politie op zoek naar foto’s, filmpjes of bewakingsbeelden van deze incidenten.