Zeer grote brand bij Karwei in Apeldoorn

Dodelijk ongeluk A2: ook spookrij­der (63) uit België overleden

10:26 MAARHEEZE/ NIJMEGEN - De 63-jarige spookrijder uit België die afgelopen donderdag een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Maarheeze, is maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie dinsdag. De bestuurder lag dagenlang in kritieke toestand in het Radboudumc in Nijmegen.