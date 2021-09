Zeer grote brand bij metaalverwerker: meerdere brandweereenheden ter plaatse

Er woedt een zeer grote buitenbrand bij een metaalverwerker op industrieterrein Haatlandhaven in Kampen. De brandweer kreeg even na 05.00 uur de melding van het incident binnen. Er is opgeschaald naar ‘zeer grote brand’ om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het is de vijfde grote schrootbrand in zeven jaar tijd in Kampen.