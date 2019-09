Zeer grote brand slaat over naar vierde pand op industrieterrein Kraaiven Tilburg, NL-Alert afgegeven

Op dit veldje mogen kinderen in Halle niet meer voetballen. Tot hun grote verdriet

7:45 HALLE - Het voetbalveldje voor kinderen uit de groepen 7 en 8 bij de Dorpsschool in Halle zit dicht. Reden: een stel in de buurt heeft er ‘álle dagen van de week’ overlast van en wijst erop dat het veldje in een wei ligt en dus illegaal is. Want voetballen is geen agrarisch gebruik.