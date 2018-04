Zeg jij je Facebookaccount op? Of kun je dat simpelweg niet

Vandaag uitspraak: Hebben beide broers in Nijmeegs café Istanbul geschoten?

7:04 ARNHEM/ NIJMEGEN - De rechtbank in Arnhem doet vanmiddag uitspraak over de dodelijke schietpartij in het Nijmeegse café Istanbul. Bij de schietpartij in mei 2016 in het Nijmeegse winkelcentrum Malvert kwamen twee broers om het leven.