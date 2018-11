Zeker 100 verdachten na kraken criminele chatdienst bedrijf uit Elst

De politie in de regio heeft een groot aantal arrestaties verricht na het kraken van de code van een versleutelde chatdienst. In totaal zijn honderd verdachten in beeld. Onder de arrestanten is de eigenaar van een bedrijf in Elst, een 46-jarige man uit Lingewaard. Hij wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.