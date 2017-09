Zeker 30 dode schapen gevonden bij veehouderij in Gelderland

Duitse artiesten in 75-jarige herdenking Slag om Arnhem

14:21 ARNHEM - Duitse artiesten krijgen mogelijk een rol bij de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem in 2019. Ze zouden mogen optreden in het multimediaspektakel Bridge to Liberation Experience, bij de John Frostbrug en de Rijnkade. Dat maakt het stadsbestuur van Arnhem bekend.