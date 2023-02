Zeker 5 doden door lawines in Alpen • Carrie ten Napel kreeg plots last van wegrakingen

Alle prins(ess)en op de foto | In een afgeladen Hubert in Nijmegen troffen tientallen carnavalsprinsen en -prinsessen en hun gevolg elkaar bij het jaarlijkse prinsentreffen van de Gelderlander. Bijna negentig verenigingen namen de moeite om naar Nijmegen te komen voor een gezamenlijke foto.

De toverformule van Harry Potter is tijdloos | Het is niet elke brildragende jongeman gegeven overal ter wereld populair te zijn. Tovenaarsleerling Harry Potter, van wie komende vrijdag de computergame Hogwarts Legacy verschijnt, ís het. En dat al 25 jaar lang. Hoe is zijn succes te verklaren?

André van Duin doet aangifte van chantage | André van Duin heeft zaterdag aangifte gedaan wegens chantage. De 75-jarige Omroep Max-presentator verzoekt het Openbaar Ministerie (OM) om de zaak te onderzoeken.

Bij brand omgekomen Jacky krijgt herdenking | Voor Jacky (45), die afgelopen week omkwam bij de grote brand aan De Wiltstraat in Arnhem, vindt volgende week zondag een herdenking plaats. Het eerbetoon wordt gehouden in de daklozenopvang aan de Beekstraat in de Gelderse hoofdstad.

Mensen verklaren hen voor gek, maar tóch kochten Yasmin en Jorik dit krot | Die uitdaging ligt niet zo zeer op nummer 118, het huis dat Jorik al acht jaar huurt en waar Yasmin drie jaar geleden bij introk. Het zit ‘m vooral in het huis ernaast, het hoekhuis op nummer 116 dat al tientallen jaren niet bewoond én niet onderhouden is. In het pand is namelijk geen riolering, geen gas, geen water, geen stroom en geen centrale verwarming aanwezig.

Wordt alcoholvrij net zo normaal als rookvrij? | Je was ‘ongezellig’ als je geen alcohol meedronk. Die houding lijkt langzaam te veranderen. Alcoholvrije alternatieven winnen aan terrein, maar er is nog een lange weg te gaan. ‘Alcohol wordt het nieuwe roken.’

Volledig scherm Paul en Pelle Depla. © Gerard Verschooten

Pelle Depla (24) stapt in het spoor van zijn vader Paul | Depla is terug in de Nijmeegse politiek. Pelle Depla (24) welteverstaan. Hij stapt bij de PvdA in de voetsporen van vader Paul (57). Samen blikken ze terug en vooruit. Over Jordi Cruijff, dromen van een grote linkse volkspartij en die ene affaire.

Reeks lawines na zware sneeuwval in Alpen | Bij lawines als gevolg van zware sneeuwval in de Alpen zijn al minstens vijf skiërs om het leven gekomen. Drie van hen werden onder de sneeuw bedolven in het toeristische westen van Oostenrijk, twee in Zwitserland.

Carrie ten Napel kreeg plots last van wegrakingen | Ze is een van de anchorvrouwen van Omroep Max, toch voelt presentatrice Carrie ten Napel (42) zich niet geboren voor de spotlights. ‘Ik denk de laatste tijd vaak: wat voeg ik nou toe aan deze wereld?’

Stormloop van carnavalsliefhebbers bij uitverkoop van winkel Kruitwagen | Tot in de verre omgeving wild geparkeerde auto’s en een onafzienbare rij wachtenden voor de toegangsdeur. De uitverkoop van carnavalskleding bij Kruitwagen in Ooy overtreft deze zaterdag nog voor de officiële opening alle verwachtingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.