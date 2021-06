Zekerheid na DNA-onderzoek: lichamen in de Waal zijn van vermiste Duitse meisjes

Elton John volgend jaar mogelijk voor het eerst op Glastonbu­ry

11:06 Volgens fans is de kans groot dat Elton John volgend jaar voor het eerst op het Britse festival Glastonbury staat. Precies tussen 23 en 29 juni heeft de 74-jarige zanger namelijk geen concerten van zijn afscheidstournee in zijn agenda staan, terwijl de andere shows dichter op elkaar plaatsvinden. Glastonbury is volgend jaar van 22 tot en met 26 juni.