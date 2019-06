Zeldzame ‘nachtwolken’ zorgen voor spectaculaire beelden

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilver-blauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen.

Helder weer alleen is niet voldoende om lichtende nachtwolken te kunnen zien, stelt meteoroloog Yannick Damen. Op grote hoogte, zo’n 80 tot 85 kilometer, moeten de condities ook gunstig zijn voor het ontstaan van ijskristallen. ,,Lichtende nachtwolken kunnen vormen wanneer zeer kleine ijskristallen op stofdeeltjes ontstaan. Dit stof is vooral afkomstig uit de ruimte’’, aldus Damen.

Elke dag worden meteoroïden, stofdeeltjes afkomstig van kometen, door de zwaartekracht de atmosfeer in getrokken. ,,Ook vulkanisch as kan leiden tot een toename van de hoeveelheid stof hoog in de atmosfeer. Als de temperatuur laag genoeg is, kan waterdamp op deze stofdeeltjes ijskristallen vormen.’’