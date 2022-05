Zelfde straat, zelfde avond, andere kroeg: ook Benthe (20) weet zeker dat ze gedrogeerd is met een injectie

‘Needle and drink spiking’ verspreidt zich als een olievlek na berichten op sociale media: ‘Lezen en delen mensen: ik ben gespiked’

In Nederland duiken steeds meer meldingen op over jongeren die onbewust geïnjecteerd zouden zijn met een drugscocktail tijdens het stappen. Engelse media berichten sinds oktober vorig jaar volop over needle spiking in het nachtleven en op festivals. In december werden de eerste gevallen van het fenomeen gemeld in Frankrijk, waarna het aantal in maart en april begon op te lopen.

18:06