Zelfdodingspoeder Middel X blijkt gevaarlijk voor omstanders en hulpverleners

Deze waarschuwing is in de zomer gedeeld door ambulanceorganisatie RAV IJsselland in noord- en west Overijssel. Aanleiding waren de berichten over zelfdodingen met het poeder in Brabant. ,,In algemene zin hebben wij het personeel geïnformeerd over het ziektebeeld en hoe ze in een dergelijke situatie moeten handelen”, zegt verpleegkundig specialist Ben Goosselink. ,,Het is gevaarlijk als een hulpverlener via het braaksel in contact komt met het gif.”