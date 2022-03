‘Zelfmoordpoeder’ middel X gevonden in Arnhemse woning waar een agent onwel raakte

Wat te doen als je een wolf tegenkomt? Tips van een wolvenken­ner: ‘Allereerst: geniet ervan!’

Je bent lekker aan de wandel in het Springendal of op de Sallandse Heuvelrug. Achter je klinkt plotseling geritsel. Je draait je om en staat oog in oog met een wolf. Oei, de ‘grote boze wolf’. Gevaar! Maar is dat wel terecht?

