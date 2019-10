Zelfverbranding bij rechtbank Roermond: man kleedt zich uit en overgiet zichzelf met benzine

LIVE Tusk noemt dreigemen­ten Erdogan ‘totaal ongepast’: ‘We laten ons niet chanteren’

13:15 Het dreigement van de Turkse president Erdogan om miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije naar Europa te sturen als de EU niet inbindt over de Turkse operatie in Syrië, is totaal ongepast. Dat zei EU-president Donald Tusk vandaag in Nicosia. Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemde het dreigement misplaatst. Volg alle ontwikkelingen rond de Turkse aanval op het noordoosten van Syrië via ons liveblog.