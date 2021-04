Zes jongens mishandelen man en staan op beeld: ‘Meld je snel, anders geven we de beelden vrij’

Woede om stopzetten Amber Alert door politie: ‘Dit gaat kinderle­vens kosten’

1 april De politie stopt met het gebruik van Amber Alert, het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is. Vermissingszaken worden nu onder de aandacht gebracht via Burgernet. Directeur Frank Hoen van Amber Alert is woedend.