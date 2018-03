Zes tips voor een super soepele overgang naar zomertijd

Met deze zes tips kom jij niet voor onaangename verrassingen te staan. De overgang naar zomertijd was niet eerder zo soepel. 1 ♦ Voor wie met het openbaar vervoer moet. Ga je zaterdagnacht de kroeg in en wil je met de bus of trein terug? Let dan op: bussen van Breng rijden die nacht namelijk nog volgens de wintertijd, zo meldt de vervoerder . Bij treinen is het weer anders. De nachttrein van Arnhem naar Doetinchem rijdt bijvoorbeeld niet om 2.35 uur, maar om 1.35 uur. Kortom: check dit van tevoren. Kom je toch nog veilig thuis. 2 ♦ Over kroegen gesproken. Ook die anticiperen meteen op de zomertijd. De muziek gaat dus voor je gevoel een uur eerder uit. Niet fijn. Wel makkelijk op te lossen: ga gewoon een uur eerder de stad in.

3 ♦ Je bent met een gerust gevoel gaan slapen en weet dat de klok vannacht van 2.00 uur naar 3.00 uur gaat. De klokken in huis heb je met je goede gedrag vast verzet.



Bij je telefoon gaat dat vast vanzelf. 's Ochtends word je wakker en daar is ie: de twijfel. Is het nu 8.00 uur? Of doet mijn telefoon dat toch niet automatisch en is het nu 7.00 uur? De oplossing is simpel en efficiënt. Dat wil je namelijk 's ochtends. Check deze site, of deze en je weet meteen of jouw telefoon de juiste tijd hanteert. Draai je maar weer lekker om!