Zestigplussers met Astra: ‘Wij zijn tikkende tijdbommen’

LIVE | Renners zitten op de fiets, mooie dag voor de aanvallers?

13:07 In de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk zijn de aanvallers weer aan zet. Verstevigt Wout Poels de leiding in het bergklassement en wie wint de etappe? Volg de ontwikkelingen in de koers via ons liveblog.