Zeven arbeidsmigranten in een sociaal huurhuis: ‘Woonfraude neemt toe’

De twee woningcorporaties bezitten samen duizenden huurhuizen in Arnhem en Nijmegen. Portaal (met ruim 11.000 huizen in Nijmegen en ruim 5000 in Arnhem) had vorig jaar 47 zaken van illegale onderhuur die bewezen konden worden. ,,Dat is misschien maar een klein deel van wat er speelt. Het is het topje van de ijsberg”, zegt Wieke van Veldhuizen, manager volkshuisvesting van Portaal.

Het gaat onder meer om huurders die hun woning verhuren aan arbeidsmigranten, of mensen die al een koopwoning hebben en ondertussen hun huurhuis onderverhuren. Woonwaarts (met in totaal 11.550 huurhuizen waarvan 6606 in Nijmegen en 4894 huizen in de gemeenten Beuningen en Druten) noteerde vorig jaar 22 gevallen waarbij sprake was van illegale onderhuur. Een jaar eerder ging het om zestien zaken.

Een sociaal huurhuis is om in te wonen, niet om dik geld mee te verdienen. Vooral niet in een tijd van woningnood en lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning, stellen de corporaties. ,,Huurders op de wachtlijst zijn de dupe. We hebben een woningverdeelsysteem, dat moet rechtvaardig, eerlijk en transparant zijn”, zegt directeur-bestuurder Esther Lamers van Woonwaarts. ,,We zetten meer mensen in, omdat het echt belangrijk is dat sociale huurhuizen bij de juiste mensen terechtkomen”, zegt Van Veldhuizen.

Portaal stelt twee extra woonfraudespecialisten aan. Hierdoor krijgen Arnhem en Nijmegen nu elk een eigen specialist. Woonwaarts heeft één specialist. Die had aanvankelijk ook andere taken, maar sinds een paar jaar is hij vrijgespeeld om woonfraude aan te pakken.

Sinds begin dit jaar zijn er bij Portaal 185 serieuze meldingen uit Nijmegen en Arnhem binnengekomen over oneigenlijk gebruik van de huurwoning. ,,Drie à vier keer per week krijgen we meldingen die zo serieus zijn, dat we ze eigenlijk moeten onderzoeken.”

Dat vergt tijd. Het is ingewikkeld om een dossier rond te krijgen om woonfraude aan te tonen, is de ervaring van de woonfraudespecialisten van Woonwaarts en Portaal. Daar kunnen zomaar drie tot vier maanden overheen gaan.