Zeven jaar geëist tegen vader voor ernstig misbruik jonge kinderen en delen foto’s daarvan

De affaire tussen agente Annet en politie­chef Wout leek al giftig. Na haar therapie wist zij het zeker: ze was misbruikt

Annet huilde tijdens het douchen. Ze voelde zich zo vies. Ontredderd liet ze de stralen warm water op zich kletteren. Waarom? Ze wilde helemaal geen seks. Hun affaire was immers voorbij. Waarom had hij haar verkracht? Hij was haar chef, altijd aardig en betrokken.

13:42