Zevenaar levert relatief de meeste politici voor de verkiezingen: zoveel komen er uit jouw gemeente

Op de interactieve kaart van Gelderland hierboven is per gemeente precies te zien hoeveel politici zich kandidaat hebben gesteld. Ook is aangegeven hoeveel mensen dit zijn per 10.000 inwoners. Het is logisch dat grote steden als Arnhem (39) en Nijmegen (42) meer kandidaten tellen dan een kleine gemeente als Rozendaal (0).

Minste kandidaten

Rozendaal is overigens in alle gevallen de gemeente met de minste kandidaten. Want nul blijft nou eenmaal nul. Opvallender is het aantal kandidaten in Druten (2) en Berg en Dal (4). Dat zijn er namelijk voor Druten 1 en voor Berg en Dal 1,1 per 10.000 inwoners.