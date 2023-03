Zevenblad in de tuin? Bestrijden is een lastige klus, maar zo kun je er vanaf komen

UPDATE EN MET VIDEO Drone, speurhond en mobiel bureau; politie breidt onderzoek uit na vondst dode vrouw achter paleis Het Loo

Het lichaam dat vanmorgen langs de Wieselseweg bij Apeldoorn werd aangetroffen blijkt van een vrouw te zijn. Om wie het gaat is nog niet duidelijk, vertelde politiewoordvoerder Chantal Westerhoff even na 16.30 uur. ,,Haar identiteit moet nog worden vastgesteld. Er is nog niemand als vermist gemeld, dat maakt het ook lastig.’’