Zieke Nick Rikhof (30), die nog zo graag een bruiloftsfeest wilde, nu toch overleden

Donatie-actie

Nick had tumoren in zijn hoofd en hoopte nog een jaar te kunnen leven. Omdat het stel in 2014 sober was getrouwd, begon het op Facebook een donatie-actie om op korte termijn een echt bruiloftsfeest te kunnen houden. Dat leverde in korte tijd circa 18.000 euro op. Ondank de corona-maatregelen kon het feestje dit voorjaar op aangepaste wijze toch doorgang vinden.