Ziekenhuis in, nu eindelijk ziekenhuis uit én eindelijk vakantie: ‘Het was een heftige periode’

In de tuin van een mooi nieuwbouwhuis staat het bord als stille getuige. ‘Welkom Thuis Lenn’. Het is het symbool van de ontzettend heftige tijd die Marjolein, Isabel, Eva(7), Fien(1) en Lenn (zeven maanden) achter de rug hebben.



Eind april stonden ze met zijn vijven klaar om te vertrekken voor een welverdiende vakantie in de zon. Met het vliegtuig. Maar de jonge Lenn was ziek, en werd zieker en zieker. Eerst kon de arts niets vinden. Het gezin ging weer naar huis om zich verder voor te breiden op de vakantie. Maar een dag voor de vlucht naar de zon belandde het gezin in het ziekenhuis, niet op het strand. Niet veel later moest Lenn naar de intensive care.



Streptokokken, dat bleek de diagnose. Een zorgwekkende bacterie waar dit jaar plots tientallen kinderen mee in het ziekenhuis belandden. Erger nog, vijf kinderen stierven dit jaar aan de ziekte, zo meldde deze krant dit voorjaar. En dat was toch een boodschap die Marjolein en Isabel schrik aanjoeg.