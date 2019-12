Ziekenhuisbeveiligers vaker opgepiept om agressie

Beveiligers in het Achterhoekse ziekenhuis moesten in 2018 207 keer uitrukken: in 2012 was dat ‘slechts’ 54 keer. Dit jaar zal het aantal oproepen ongeveer gelijk blijven met dat van 2018, voorspelt veiligheid Bert Wierenga. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid in het ziekenhuis.



Volgens Wierenga is het Slingeland ziekenhuis echt geen uitzondering. ,,Ik zie het op meer plekken gebeuren. Mensen hebben volgens mij steeds vaker een kort lontje. Dat ze denken: ik wil nú worden geholpen.’’



De intensiteit van de agressie neemt volgens hem toe, net als het aantal gevallen waarbij drugs of alcohol de oorzaak blijven van verbale of fysieke agressie.

Gevoel van onveiligheid bij ziekenhuispersoneel

Ook het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede merkt een stijgende lijn in het aantal gevallen waarbij ziekenhuispersoneel een beroep doet op de eigen beveiligingsdienst, zegt een woordvoerder.



,,Precieze cijfers hebben we niet, maar de agressie op de spoedeisende hulp neemt toe.’’ Waarmee ook het gevoel van onveiligheid meer en meer de kop opsteekt, ook op andere afdelingen. Om de medewerkers een veilig gevoel terug te geven, zijn er in het ziekenhuis meer beveiligers aanwezig.



Het Edese ziekenhuis heeft goed contact met de wijkagent. ,,Als er een melding van agressie is gedaan, komt de wijkagent vaak de volgende dag al langs om de aangifte op te nemen’', aldus de woordvoerder.



,,Zo voelen medewerkers zich ook meer gehoord.’’ Ook in Doetinchem doen ze aangifte ‘als het nodig is', stelt Wierenga.

Iedere dag op meldingen af