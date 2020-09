Ziekenhuismedewerkers besmet met corona na afscheidsreceptie

Mannen nemen kapitaal op met uit kinderdag­ver­blijf gestolen pinpas

12:56 ARNHEM/RHENEN - De eigenaar van een bankpas die in een kinderdagverblijf aan de Sonsbeekweg in Arnhem lag, is deze zomer flink gedupeerd. Inbrekers namen de pas mee uit een kluis in het pand en pinden vervolgens in hetzelfde weekend voor honderden euro’s van de gestolen pas.