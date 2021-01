Ziekenhuismedewerkster (40) steelt grote hoeveelheden slaapmiddelen van ziekenhuis

Ze is blij en opgelucht om te kunnen werken aan een nieuw leven. Maar dat betekent niet dat ze er zonder straf mee wegkomt. Maandag stond ze voor de politierechter in Almelo. S. stal jarenlang medicijnen, tijdens haar werk als zorgassistente op de afdeling dialyse van het ziekenhuis in Almelo. Eénmaal aangehouden bracht ze enkele dagen door in de cel. „Dat moet indrukwekkend zijn geweest”, vroeg rechter Hester Oude Aarninkhof. Daarop barstte S. in tranen uit.