Ziekenhuisnota van 17.000 euro, bovenop zoveel verdriet na overlijden 21-jarige zoon

Anthony Buijs zou nu 22 jaar zijn, maar een ongelukkige val op zijn werk maakte vorig jaar op 28 juni bruusk een einde aan zijn vrolijke leven. Zijn vader, moeder, broer en zus torsen nog elke dag kilo's intens verdriet en gemis met zich mee.

Levenslang proces

Rouwen om het verlies van een kind is een loodzware opgave, vaak een levenslang proces. En bovenop alle emotionele pijn kwam ook nog een enorme financiële last: Anthony had zijn inschrijving bij de ziektekostenverzekeraar nooit definitief gemaakt. Schoondochter Michelle begon een inzamelactie.

Quote Een ziekenhuis­re­ke­ning van 17.000 euro, dat kunnen we niet betalen, naast alle eerdere kosten rond de uitvaart Anthony's moeder Alexandra ,,Ik vind het embarrassing'', zegt Anthony's moeder Alexandra. ,,We werken allebei, al gaat dat nu moeizaam. We hebben nooit onze hand hoeven ophouden, wonen in een rijtjeskoophuis. Maar een ziekenhuisrekening van 17.000 euro, dat kunnen we niet betalen, naast alle eerdere kosten rond de uitvaart. Ik vind het tegelijkertijd heel mooi dat Michelle, de vriendin van onze tweede zoon Aron, de doneeractie op touw heeft gezet. Dat er al meer dan zesduizend euro binnen is, vind ik onvoorstelbaar. Dat mensen dat voor ons doen."

Torenhoge ziekenhuisrekening

Afgelopen mei, bijna een jaar na Anthony's noodlottige val vanaf 10 meter hoogte, kwam de torenhoge rekening van het ziekenhuis in Tilburg. ,,Daar is hij naartoe gebracht door de ambulance", zegt vader Ad. ,,Onderweg, ter hoogte van Galder, kreeg hij een hartstilstand. Toen hij even na vijven in het ziekenhuis kwam, hebben ze daar nog van alles gedaan. Maar om kwart voor zes kwam de arts. 'Ik moet u iets vertellen.' Ja dan weet je het wel."

Abrupt afscheid van ‘een stuiterbal’

Een abrupt afscheid van een vrolijke gast die in het Etten-Leurse gezin Buijs 'een stuiterbal' was, zeker vergeleken met Aron en Anne die veel rustiger zijn. ,,Anthony was alleen maar met leuke dingen bezig", zegt zijn broer Aron. ,,Dat is wat hij mij heeft geleerd: geniet van elke seconde."

Quote Anthony was chaotisch. Misschien hadden we er beter op moeten letten dat hij de inschrij­ving bij de zorgverze­ke­ring echt bevestigde. Anthony's moeder Alexandra Geld had hij nooit, zegt zijn moeder. ,,Anthony was chaotisch. Misschien hadden we er beter op moeten letten dat hij de inschrijving bij de zorgverzekering echt bevestigde. Dat mailtje hebben we nooit kunnen terugvinden. Anthony was altijd bezig met vrienden en speciale auto's, zijn grote hobby. Alles met een motor en snelheid, daar hield hij van. Hij deed allerlei gekke dingen, maakte gemakkelijk contact met iedereen."

Indrukwekkend eerbetoon

Hoe geliefd Anthony was, bleek op de uitvaart in Breda, waar meer dan vijfhonderd mensen bij waren. Onder hen een groot aantal vrienden uit het circuit van de speciale autoliefhebbers. Vader Ad: ,,Uit het hele land waren jongens gekomen die Anthony met hun auto een zeer indrukwekkend eerbetoon brachten. En bij het uitvaartcentrum Zuylen stonden ze met fakkels en vuurwerk langs de weg. Ongelofelijk. We wisten niet dat hij zo populair was."

Tranen

Ad, Alexandra, Aron en Anne kunnen hun gevoelens voor Anthony en de dramatische gebeurtenissen van vorig jaar goed verwoorden, al vloeien tussendoor veel tranen. Ze zijn hechter geworden na het overlijden van Anthony. Tuurlijk, ze weten ook wel dat het geen heilige was, maar dat ze dat levenslustige, gekke, lieve warhoofd op deze manier moesten missen, had geen van allen ooit vermoed.

Quote Als Anthony mijn enige kind was geweest, was ik er zelf ook uitgestapt. Anthony's moeder Alexandra ,,Als Anthony mijn enige kind was geweest, was ik er zelf ook uitgestapt", zegt Alexandra somber. ,,Maar voor de andere twee moet je door, zij geven licht en zin aan je bestaan." Ad: ,,Ik heb drie collega's gehad die ook een kind verloren, en dan denk je dat je als vader van drie aan kunt voelen hoe erg dat is. Maar is het gewoon nog duizend keer erger.”

Orgaandonorschap

Waar het hele gezin Buijs trots op is, is Anthony's overtuigde keuze voor het orgaandonorschap. Alexandra: ,,Van kindsaf aan vond hij dat superbelangrijk." Ad: ,,Ze vroegen er in het ziekenhuis naar en wij hoefden er geen seconde over na te denken: gebruik alles maar."

Alexandra: ,,Uiteindelijk konden ze alleen zijn huid en hoornvlies gebruiken. Misschien kijkt er toch nog iemand de wereld in door Anthony's ogen. Dat geeft troost."