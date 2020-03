Ziekenhuizen moeten iedereen helpen. Onderscheid maken mag niet

In Ochten doodgescho­ten tbs’er zat op afdeling voor extreem vluchtge­vaar­lij­ke patiënten

17:04 De tbs’ers die zondagmiddag ontsnapten uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal, zaten op de afdeling voor extreem vluchtgevaarlijke patiënten. Het heeft er alle schijn van dat de ontsnapping al langer van tevoren was voorbereid. De twee beschikten niet alleen over een vuurwapen en een mes, maar hadden ook een telefoon. Daarmee zouden ze vanuit de Kijvelanden zelf een taxi hebben besteld om er na de uitbraak vandoor te kunnen gaan.