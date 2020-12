Ziekenhuizen moeten sneltests afnemen voordat er geopereerd kan worden

interview Dave (37) kan met pensioen na verkoop van zijn bedrijf: ‘Ik ben nog steeds met niks tevreden’

11 december ARNHEM - Dave Aaldering neemt vandaag, vrijdag 11 december, afscheid van Breedband, het Arnhemse bedrijf waarvoor hij ruim twintig jaar geleden op zijn slaapkamer de basis legde. Daar, in het ouderlijk huis in Didam, schroefde hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste computers uit en weer in elkaar. Nu heeft hij Breedband verkocht en is hij, 37 jaar jong nog maar, al met pensioen.