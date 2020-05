Ziekenhuizen willen wel grotere ic’s, maar hebben te weinig personeel en geld

Ziekenhuizen in de regio willen in de toekomst meer bedden op de intensive care houden, maar vrezen daar niet genoeg personeel en geld voor te hebben.

Minister Hugo de Jonge heeft de Nederlandse ziekenhuizen gevraagd het aantal bedden structureel uit te breiden van 1100 naar 1700 stuks. Tijdens de coronacrisis bleek de capaciteit van de intensive cares onvoldoende. Op het hoogtepunt lagen er bijna 1500 mensen op de intensive care.

Ziekenhuizen in de regio willen de oorspronkelijke capaciteit uitbreiden met 25 procent, blijkt uit rondvraag van De Gelderlander. Alleen zijn er twijfels of die extra bedden financieel haalbaar zijn.

Quote Ons personeel draait 12 uursdien­sten. Daarmee redden we het. Maar dat kan niet eindeloos duren Christianne van den Broek, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afwegen

,,Het is belangrijk dat we met elkaar maatschappelijk afwegen of het verstandig is dat we landelijk meer bedden hebben klaarstaan, terwijl we niet weten of ze gebruikt gaan worden’’, zegt woordvoerder Olga ten Wolde van het Maasziekenhuis in Boxmeer. Voor de coronacrisis was van de 1150 ic-bedden die er beschikbaar zijn maar 70 tot 75 procent nodig.

Ook de ziekenhuizen in Doetinchem, Winterswijk en Ede hebben twijfels. De ziekenhuizen geven aan dat ze grote problemen hebben om de extra ic-bedden die ze hebben te bemensen. ,,Omdat we niet voldoende mensen hebben, draait ons personeel 12 uursdiensten. Daarmee redden we het. Maar dat kan niet eindeloos duren’’, zegt Christianne van den Broek van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Structurele oplossing

In Ede zijn ze, net als bij de andere ziekenhuizen, bezig om het bezettingsprobleem structureel op te lossen. De meeste ziekenhuizen hebben extra ic-personeel kunnen regelen door mensen in te zetten van afdelingen die het door het uitstellen van niet-acute zorg rustiger hebben. Nu die zorg weer opgestart wordt, kan uit die pool minder makkelijk geput worden.

Het Radboudumc in Nijmegen heeft in de regio de meeste ic-bedden. Voor de coronacrisis waren dat er 28, momenteel zijn er 38. Het is de bedoeling er daar 34 van over te houden. ,,Maar er is niet voldoende personeel’’, zegt woordvoerder Margie Alders. Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen telt vijf ic-bedden. Daar bestaan plannen om verder uit te breiden naar twintig.