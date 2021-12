Zien! Het magische kersthuis van Albert in Hardenberg: ‘You love it or you hate it’

Zo. Dat minpuntje is benoemd. Dan kunnen we het nu over het fantastisch aangeklede huis van de familie Braker hebben. De totale sfeer ademt een vleugje Disneyland. Het heeft iets magisch. De 60-jarige heer des huizes lacht. ,,Dat is ook wel een beetje mijn bedoeling. Ik wil niet te veel glitters en felle flikkerlichtjes. Warm wit heeft de overhand. Het is een bewuste keuze.”