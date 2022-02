Zij ruiken en proeven al maanden niets door corona: ‘Ik was liever een paar weken doodziek geweest’

videoVerse croissantjes van de bakker, knapperende houtblokken in een kampvuur, een veld vol bloemen in bloei: geuren zijn overal om ons heen. Reuk is een van onze belangrijkste zintuigen. Het waarschuwt ons bij gevaar, doet ons terugdenken aan gelukzalige momenten en speelt zelfs een rol bij onze partnerkeuze. Een leven zonder geur is bijna niet voor te stellen. Toch is het voor veel (ex-)coronapatiënten de realiteit.