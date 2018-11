Zij zijn klaar met Black Friday: ‘dit past niet bij Nederland’

Wie wordt de ‘Nerd des Vaderlands’?

14:54 NIJMEGEN - Een Nerd des Vaderlands die op de hoogte is van de nieuwste technologische ontwikkelingen en deze kan vertalen naar het gewone publiek. Die hebben we nodig, vindt hoogleraar risicomanagement hightech Marielle Stoelinga, van de Radboud Universiteit in Nijmegen.