Zijn e-choppers echt zo gevaarlijk? Kijk mee hoe we een testrit maken over de Veluwe

Horeca is het eens: geen steun, dan ook geen beperkin­gen

7:00 ARNHEM - Met het stopzetten van de coronasteun aan ondernemers vervalt per 1 oktober ook de tegemoetkoming voor de horeca. Waar de ene horecabaas het besluit van het kabinet begrijpt, vindt de ander het nog te vroeg. Maar over één ding zijn de ondernemers in Arnhem en de Betuwe het unaniem eens: als de steunpakketten vervallen, dan ook de beperkingen.