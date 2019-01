Zo ben je tijdens de winterkou's ochtends eerder weg

Vanmorgen ook lang moeten krabben op de autoruit of geprutst met het fietsslot? De tot nu toe koudste nacht van het jaar is volgens weersite Weerplaza slechts een voorproefje. De komende dagen wordt het namelijk geleidelijk kouder. Om 's ochtends wat tijd te besparen geven we je tips om sneller de auto of fiets ijsvrij te maken.

1. Bedek de ruit

Je bespaart jezelf heel wat krabwerk wanneer je de ruiten de avond ervoor bedekt met een anti-ijsdeken. Ook een mat of een stuk karton onder de ruitenwissers helpt goed tegen bevriezing. Een bijkomend voordeel is dat de wissers niet vastvriezen. Mocht dit wel gebeuren, zet ze niet aan, maar tik ze zachtjes los met een ijskrabber. Voor de fiets is de ijskrabber niet nodig. Ook hier biedt een deken of zadelhoes een uitkomst voor bevroren onderdelen.

2. Ontdooispray

Zit er toch ijs op de voorruit? Gebruik ontdooispray om het ijs er eenvoudiger af te krabben. ,,Ze zeggen dat die vloeistoffen slecht zijn voor het milieu, maar dat valt mee. Het draaien van de motor is veel slechter’’, vertelt Markus van Tol van de ANWB. Hij adviseert dan ook om dit niet te doen. En vergeet bij het krabben de achterruit niet, ook al heb je achterruitverwarming. Dit scheelt een flinke boete.

3. Vaseline en slotspray

Als de ramen, zijspiegels en de verlichting sneeuwvrij zijn, kan je de auto instappen. Om een vastgevroren deur te voorkomen kun je van te voren de rubbers met vaseline of talkpoeder insmeren. Bij een vastgevroren slot is slotspray een oplossing. Of föhn het slot warm totdat het ontdooid is. Dit werkt ook bij de bevroren fietssloten. Om 's ochtends tijd te besparen kan grafietpoeder werken. Als je dit in de sloten doet en het met de sleutel verspreidt, zal het slot de volgende ochtend soepel blijven werken.

4. Beslagen en bevroren ruiten

De ruiten kunnen niet alleen aan de buitenkant bevriezen, ook ontstaat er soms binnenin een ijslaag. Dit komt doordat het vocht in de auto condenseert of doordat je adem onmiddellijk tegen het glas bevriest. Om het ijs weg te halen kun je ontdooispray op een doek spuiten en daarmee het ijs wegpoetsen. Tevens kan het helpen om de ramen extra schoon te houden. Het ijs hecht zich namelijk aan de viezigheid.

Mochten de ruiten alsnog beslaan, kun je de ruitverwarming aanzetten. Maar er is ook een andere oplossing, namelijk kattengrind. Neem een oude sok en vul deze met de korrels. Het grind neemt namelijk het vocht op, waardoor er dus minder tegen de autoruit kan beslaan. Vergeet jezelf niet sneeuwvrij te maken als je de auto instapt, want anders beslaan de ruiten alsnog.

5. Parkeer slim

Een boom in de straat of andere overkappingen kunnen ook helpen bij bevroren auto's of fietsen. Als je die hieronder parkeert is de kans kleiner dat ze bevriezen. Hetzelfde gebeurt als je de auto of de fiets dichtbij huis parkeert. De warmte van de stenen zal namelijk ook wat naar buiten afstralen, waardoor het daar net iets warmer is dan ergens anders.

6. Gebruik geen heet water