Zo breng je aantal motorongelukken terug, volgens lezers van De Gelderlander: APK en reflecterende kleding verplichten

Een verplichte APK voor motoren lijkt een kwestie van tijd. Het Europees Parlement wil al jaren dat motoren net als auto’s periodiek gekeurd worden, maar in Nederland hoeft dat nog niet. Jammer, vindt Bart Hoedemaker. ‘Corona is voorbij en iedereen wil de weg op. Natuurlijk gebeuren er meer ongelukken. Wil je echt iets doen aan de veiligheid van motoren en scooters voer dan APK in elke 2 jaar’, schrijft hij.

Straatracer met klein koplampje

Hoedemaker reageert net als veel anderen op een bericht in de Gelderlander waarin staat dat in één weekeinde vijf motorrijders zijn verongelukt, onder wie twee 19-jarigen in Oeffelt en een man van 25 in Ederveen.

Sommigen pleiten nu voor een APK-keuring, anderen willen dat reflecterende motorkleding verplicht wordt. ‘Vanavond ook weer een op een provinciale weg: een zwarte straatracer met een heel klein koplampje en ook de bijrijder geheel in het zwart gekleed inclusief helm. Vind je het raar dat ze vaak door andere weggebruikers over het hoofd of te laat worden gezien’, stelt Bertus Tuenter.

Reflecterend hesje in Frankrijk verplicht

In Frankrijk moet een motorrijder verplicht een reflecterende hesje dragen, in Nederland niet. De vraag is of het ook het gewenste effect heeft: minder ongelukken. Motorrijders wanen zich veiliger omdat ze veronderstellen zichtbaar te zijn, maar is dat ook zo?

J. Le Blanc wil meer begrip voor motorrijders. ‘Mijn vrouw en ik rijden al ruim 30 jaar motor door heel Europa. De onverdraagzaamheid is nergens zo groot als in Nederland. Expres een ruk aan het stuur richting middenstreep als je stapvoets door de file rijdt? Daar komt tegenwoordig de onoplettendheid bij. Slingerende auto’s - want de bestuurder kijkt op zijn mobiele telefoon - zijn aan de orde van de dag’, schrijft hij.

Motoren te gevaarlijk

Dat er onbegrip is, blijkt ook aan de toon van enkele reacties. ‘Onbegrijpelijk dat voertuigen met zo’n hoog ongevallen risico überhaupt op de weg mogen. Auto’s hebben van voor tot achter veiligheidssystemen, motoren vrijwel niets, maar zijn veel kwetsbaarder. En dan hebben we het maar niet over de stunters en racers’, meldt Jan Maassen van de Brink.

Dat motorrijders een groter risico hebben op letsel dan automobilisten klopt. Het risico voor motorrijders om ernstig gewond te raken of te overlijden, is volgens SWOV ongeveer 30 keer zo groot als voor automobilisten. Weliswaar overlijden er jaarlijks meer dan tien keer zo veel automobilisten door een ongeluk, maar motorrijders rijden gemiddeld ‘slechts’ 3000 kilometer per jaar.

Motorwrak

Een APK voor motoren de oplossing? Onzin, meent M. Stam. ‘De meeste motorrijders onderhouden hun machine goed. Heb nog nooit motorwrak van de week gezien. En ook felgekleurde kleding en helmen is niet de oplossing. Ik rijd al jaren met reflectievest en gele helm en desondanks zien automobilisten mij vaak over het hoofd, terwijl ik mij gewoon aan de geldende snelheid houd.’