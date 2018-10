Zo gaan we om met de privacy van een vermiste

'Journalist Khashoggi nam eigen dood op met zijn smartwatch'

11:58 Het Turkse onderzoek naar de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul, heeft de beschikking over geluidsopnames die Khashoggi in het consulaat met zijn smartwatch maakte. Verscheidene Turkse media meldden dit zaterdag.