Zo geniet de regio van een paasweekend vol zon

In beeldOp het terras, aan het strand of gewoon lekker in eigen tuin. Eén ding is zeker: tijdens dit paasweekend is het vooral buiten heerlijk vertoeven. Met temperaturen dik in de twintig graden zijn we massaal buiten om te genieten van het prachtige weer. Bekijk hieronder de plaatjes van hoe we in het verspreidingsgebied van deze krant van de zon genieten.