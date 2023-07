Zo hield storm Poly huis in Nederland • Jongeman verwondt zwerver met machete • Dassen ‘gelokt, vermoord en gedumpt’ op strandje

ZO HIELD STORM POLY HUIS IN NEDERLAND | De zwaarste zomerstorm ooit heeft woensdag een groot deel van Nederland ontregeld. ‘Poly’ zorgde met harde windstoten voor veel overlast en schade. Zeker één persoon kwam om het leven. Het zal nog dagen duren voor de ravage op het spoor en de weg is opgeruimd en de schade hersteld.

DASSEN ‘GELOKT, VERMOORD EN GEDUMPT’ OP STRANDJE BIJ LOOVEER | Twee dassen zijn bij het Looveer in Loo vermoedelijk met opzet gedood, nadat ze gelokt waren met sla en andijvie. De politie spreekt van een lugubere vondst. De das is in Nederland een beschermde diersoort.

POLITIE VALT FLATWONING IN ARNHEM BINNEN: VUURWAPENGEVAARLIJKE MAN OPGEPAKT | De politie is dinsdagavond massaal een flatwoning aan de De Houtmanstraat binnengevallen in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Daarbij werd een man uit het drugsmilieu gearresteerd en weggevoerd. Bij de actie was een uitgebreid arrestatieteam betrokken.

VERVUILDE GROND WAALSTRANDJE VANAF DONDERDAG OPGERUIMD | De schoonmaak van het met giftige stoffen vervuilde Waalstrandje in de Nijmeegse Stadswaard start deze donderdag. Het afvoeren van de grond gebeurt over land. Tijdens de werkzaamheden wordt het gebied tussen de loopbruggen Ooysepoort en ’t Zeumplankje afgesloten.

KASSIËL GAAT NIET MEE MET DE GROTE STROOM EN LEEFT ALS ‘TUINKABOUTER’ | Zijn lap grond haal je er op het volkstuinencomplex in Arnhem zo uit: bovenop het houten toegangshek zwaait een rij handen. Het zijn de versleten tuinhandschoenen die Kassiël Gerrits (73 jaar) op de spijlen heeft geschoven, stijf van het vuil.

WINDSURFER TIM TROTSEERT STORM EN STAPT OP ZIJN SURFPLANK | Windsurfer Tim Korfage is de enige die het aandurft op de Lentse Plas. ,,Ik ging vanochtend vroeg aan het werk, zag het weerbericht en besloot om 10 uur even te stoppen om te gaan surfen. Het nieuwe werken, hè... De rest doe ik vanavond wel.”

IS DE WOLF WEL ÉCHT EEN WOLF? GELDERLAND WIL HET ONDERZOEKEN | Als een wolf geen 100 procent wolf is, mag die worden verjaagd. Met die stelling wil de Gelderse coalitie samen met JA21, PVV en Forum voor Democratie een extra onderzoek naar het dna van de wolven die in Gelderland rondlopen. Tot verbazing van kennisorganisaties.

WOEDE OM POSTERS VAN VARKENS IN STATENZAAL VAN PROVINCIE GELDERLAND | Verschillende afbeeldingen van dieren in de intensieve veehouderij zorgden dinsdagavond voor een fel conflict tussen de Partij voor de Dieren (PvdD) en de Commissaris van de Koning, John Berends. Die laatste eiste uiteindelijk - onder protest van de PvdD - dat de afbeelding werd verwijderd.

OUDERS ZIEKE RACHÈLE DOEN ULTIEME OPROEP IN ZOEKTOCHT NAAR STAMCELDONOR | Het was een lang traject om hun dochter te kunnen krijgen, maar met Rachèle er eenmaal bij, was het gezin van Evie en Maarten volmaakt gelukkig. Tot het 3-jarige meisje ernstig ziek werd. Haar enige redding is een stamceldonor, maar wereldwijd werd er geen geschikte match gevonden. Maarten en Evie doen een ultieme oproep om nieuwe stamceldonoren te werven. „We weten dat dé persoon rondloopt.”

JUMBO-VISMA WINT MET JONAS VINGEGAARD MINUUT OP TADEJ POGACAR | Parijs is nog ver en de Tour duurt drie weken, maar op de vijfde dag werd er door Jonas Vingegaard al een enorme tik uitgedeeld aan Tadej Pogacar. De Deen pakte in de eerste echte bergrit van deze 110de Tour de France meer dan een minuut op de Sloveen. ,,We hebben de hele dag volle bak gekoerst.”

VERBAZING OM ZEER SLORDIG NL-ALERT TIJDENS STORM POLY | Drie identieke push-berichten achter elkaar, meerdere taalfouten en een verwijzing naar Twitter waar je verplicht moet inloggen. Deskundigen en Kamerleden hebben geen goed woord over voor de wijze waarop de Veiligheidsregio heeft gecommuniceerd over de zeer zware storm die woensdag over het noorden van het land raasde. ,,Hoe kan het zo fout gaan?‘’

ASPIRANT-SOEPKIPPEN PIM EN POM GERED UIT BIO-INDUSTRIE | Ze waren bestemd voor de slacht en zouden soepkip worden. Maar met hulp van de organisatie Red een legkip hebben de kippen Pim en Pom uit de eierindustrie een veilig thuis gevonden op basisschool De Groene Ring in Duiven.

AL GEDONDER IN VIERDE DIVISIE VOORDAT ER EEN BAL GETRAPT IS | Een vurige wens van de KNVB gaat komend seizoen in vervulling: gemengde competities met zowel zaterdag- als zondagclubs. Maar er is al een boel gedonder voordat er een bal getrapt is.

JONGEMAN VERWONDT ZWERVER MET MACHETE | Uit het niets sloeg Adam T. (19) vorig jaar in Breda met een machete op de rug van een zwerver in. Om stoer te doen, bleek in de rechtbank van Breda. Zijn vrienden filmden het. ,,Ik deed dat zodat ze me niet als een watje zouden zien.”

BETALEN VOOR PLASTIC IN DE SUPERMARKT | Plastic bakjes voor ‘to go-producten’? Daar moeten we in de supermarkt sinds 1 juli voor betalen. Ondernemers en retailers moeten er een bedrag voor rekenen aan consumenten. Maar wat merken wij daarvan? Nou, vrij weinig, blijkt na een rondgang. Heeft de wet dan wel zin?

