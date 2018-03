Zo kan Arnhemmer de baas zijn in jouw straat

video Grote brand door ontplofte kachel legt stacaravans bij Heijen in de as

7:37 HEIJEN - De brandweer is zaterdagavond laat met groot materieel uitgerukt voor een brand op De Heijense Molen in Heijen. Daar woedde na 23.00 uur brand in zeker vier stacaravans achter restaurant Molenzicht. Een kachel die waarschijnlijk is ontploft is de oorzaak van het incident.