Zo kijkt politiechef Lute Nieuwerth terug op zes jaar Gelderland-Zuid: ‘Hier kan een politieman zijn hart ophalen’

Bewindvoer­der in Varsseveld sluisde geld weg van mensen die al schuld hadden

7:41 ZUTPHEN - Een bewindvoerder uit Varsseveld is geschorst door de rechtbank in Zutphen, nadat hij door eigen personeel is beticht van fraude. Na een inval van de FIOD vorige week is bewindvoeringsbureau AproPlus, dat de financiën beheert voor mensen in de schuldsanering, gesloten en onbereikbaar.