Zo klinkt een vliegtuig dat op 1.800 meter hoogte naar Lelystad Airport vliegt

,,We hebben een paar jaar terug ook dergelijke simulaties gemaakt, maar dat was nog met oudere technieken en op basis van foto’s”, vertelt Roalt Aalmoes, onderzoeker van het NLR, dat naast Amsterdam ook in Marknesse zetelt. ,,We hebben deze techniek samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verder ontwikkeld. Het geeft een zeer waarheidsgetrouw beeld van het geluid dat vliegtuigen van en naar Lelystad Airport produceren op de routes boven Overijssel en Gelderland. Althans, wat je er vanaf de grond van kunt horen.”

VR

Ze zijn op een groot scherm vertoond, maar er zijn ook een aantal virtual reality brillen aanwezig. ,,Bezoekers kunnen die bril opzetten en krijgen een koptelefoon op”, weet Aalmoes. ,,Zo is het net alsof ze zélf in bijvoorbeeld Dalfsen onder de vliegroute staan. Dat creëert een hele persoonlijke ervaring. Je wordt als het ware opgeslokt in de omgeving, kunt er 360 graden rondkijken, ziet het vliegtuig over komen en hoort welk geluid daar bij hoort.”

Omgevingsgeluid + Vliegtuiggeluid

Hoe gaat het in zijn werk? Op vier locaties zijn video-opnamen gemaakt en is het omgevingsgeluid opgenomen. Vervolgens is in de beelden een vliegtuig gemonteerd dat overvliegt. Het geluid dat dit toestel produceert, is samen met het omgevingsgeluid te horen. ,,Met onze NASA-techniek kunnen we metingen nemen van een vliegtuig en berekenen hoe het klinkt als deze op een bepaalde hoogte over komt. Zo krijg je een uiterst reëel beeld van het hoorbare vliegtuiggeluid in een specifieke omgeving, mét het geluid dat bij die locatie hoort. In een stad zal het vliegtuig minder goed hoorbaar zijn dan in een rustige omgeving buiten de stad.”

A319

In de simulaties is gebruik gemaakt van een Airbus A319. Dat is samen met de Boeing 737 het type vliegtuig dat het meeste gebruikt zal worden op Lelystad Airport. Aalmoes: ,,We hebben de beelden en het geluid opgenomen op een zomerse dag, precies zo’n dag waarop de mensen het meeste buiten zijn en de vliegtuigen het beste hoorbaar.”

Hoe het over komt

De simulaties zijn gemaakt in Dalfsen, in de Zwolse wijk Stadshagen, bij Elburg en in Muggenbeet in de Kop van Overijssel. Beeld en geluid zijn opgenomen onder de toekomstige Lelystad-vliegroutes. De hoogte waarop de vliegtuigen in de simulaties voorbij vliegen verschilt. In Dalfsen is dat bijvoorbeeld 1.542 meter en in Stadshagen 1.009 meter. Volgens Aalmoes zijn virtual reality simulaties een perfecte manier om vliegtuiggeluid op een specifieke locatie inzichtelijk te maken. ,,Als je een verhaal vertelt over decibellen komt dat vaak niet goed over. Het is ingewikkeld en de meeste mensen begrijpen het niet. Met onze simulaties kunnen mensen zien, horen én beleven wat er gebeurt als een vliegtuig over komt vliegen. Zo kan iedereen daar voor zichzelf een mening over vormen. De een zal het als overlast ervaren, de ander vindt het niet hinderlijk. Dat is persoonlijk.”

Absoluut onafhankelijk

Het NLR heeft de simulaties in opdracht van het ministerie gemaakt, maar mensen hoeven niet te vrezen dat de zaken rooskleuriger worden voorgesteld dan ze straks in werkelijkheid zijn. ,,Wij zijn absoluut onafhankelijk en werken met de modernste technieken. Wat wij laten zien is waarheidsgetrouw. We geven er geen mening over. Het is echt aan de mensen zelf om te bepalen wat ze er van vinden.”