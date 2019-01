Zo mooi was Gelderland vanmorgen vroeg

PvdA: Veenendaal moet vanmiddag Regenboog­vlag hijsen bij installa­tie SGP-burgemees­ter

11:40 VEENENDAAL - De PvdA in Veenendaal wil dat de gemeente vanmiddag de Regenboogvlag gaat hijsen bij de installatie van SGP-burgemeester Gert-Jan Kats. Het is voor de partij het symbool dat de stad van en voor iedereen is. De SGP ligt onder vuur door de vele handtekeningen van prominente SGP’ers onder het anti-homomanifest.