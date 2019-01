Zo ontwrichtte een megastorm precies een jaar geleden Gelderland

Het koude winterweer van vandaag, is niets vergeleken met het weer van vorig jaar op deze dag. De westerstorm kostte drie mensen het leven, in Enschede, Olst en Vuren. Ook was het vliegverkeer volledig stilgelegd en lag het treinverkeer vrijwel de gehele dag plat.

De schade was groot. In heel Gelderland blokkeerden omgevallen bomen de straten of vielen zelfs op huizen. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld in Breedeweg, bij Groesbeek. Voor de scholieren van de Christoffelschool in Didam was het schrikken, doordat een boom op het schoolgebouw viel.